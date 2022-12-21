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Football.ua представляє матеріал щодо дивовижної координації та вмінь аргентинця.

Відомий коментатор Сем Меттерфейс на британській телекомпанії ITV назвав це "вкрапленням чаклунства".

Весь світ нещодавно спостерігав, як 35-річний Ліонель Мессі розібрав на частини одного з найперспективніших захисників чемпіонату світу, Йошко Гвардіола, щоб потім створити гол, який закріпив перемогу Аргентини над Хорватією з рахунком 3:0 у півфіналі. Хорватський центральний захисник на 15 років молодший за Мессі. При зрості 6 футів 1 дюйм (185 см) він на шість дюймів (16 см) вищий за аргентинця. І важить 80 кг (176 фунтів), що робить його на сім кілограмів (17 фунтів) важчим за Мессі. І таких прикладів у кар'єрі аргентинця безліч.

Як сталося, що старший та менший зростом чоловік виходить переможцем в битві один на один, яка почалася на хорватської половини і тривала аж до штрафної, перш ніж Мессі після приниження Йошко завдав ідеального пасу Хуліану Альваресу?

"Справа не в темпі", — вважає колишній крайній захисник Арсеналу та збірної Англії Лі Діксон. "Це уповільнення і прискорення. Гвардіол думає, що взяв його..а потім він знову втік від нього. Тоді він зупиняє його. Потім повертає його і йде знову. Нестандартна швидкість є абсолютно сенсаційною. А потім він видає передачу на тарілочці (для Альвареса)".

"Це було геніально", — підсумовує Аллі Маккойст, який був нападником Шотландії та Рейнджерс. "Як це просто. Це останній рух, щоб розвернутися — це повністю виводить Гвардіола з рівноваги та дає йому півярда".

Та як він це робить? Як Мессі висміює фізичні недоліки, з якими він стикається в таких битвах, як ця — проти Гвардіола, щоб нагадати світові, що навіть зараз, в останні роки його кар’єри, він все ще має вибуховий темп, стегна, які можуть крутитися та обертатися на високому рівні, швидкість і танці при розмірі ніг 8,5 (41,5), які роблять його таким же невловимим, як Флойда Мейвезера у його розквіті?

"Він створений, щоб змінювати напрямок", — каже Джонас Доду.

Доду, колишній тренер спринту з легкої атлетики, який зараз працює консультантом Футбольної асоціації Англії, англійського регбійного союзу та професійних клубів Прем’єр-ліги, німецької Бундесліги, НФЛ і Вищої бейсбольної ліги. "Анатомічно він створений для цього", — каже Доду про здатність Мессі вивертати захисників навиворіт. "У нього довге тіло і короткі ноги, а це означає, що він створений для спритності".

Для високого захисника, такого як Гвардіол, з такою спритністю може бути важко впоратися, каже колишній захисник Сток Сіті Денні Хіггінботам.

"Єдина річ, яку ви хочете зробити як захисник, — це вказати нападнику, яким шляхом він збирається йти", — пояснює Хіггінботам. "Але зміна темпу і напрямку Мессі неймовірна. Він може зупинити м’яч так швидко, що потім зупинить вас як захисника, але до того моменту, коли ви зупинитесь, він знову вилетить.

"Гвардіол проти Мессі не може використовувати фізичну сторону своєї гри, тому що він повинен сповільнитися в ту хвилину, коли Мессі сповільнюється. В якийсь момент ти думаєш, що Гвардіол взяв його, тому що Мессі повертається до себе. Але потім він повертається знову, і йому потрібна лише ця частка секунди, щоб утекти від вас. А потім це так важко (для Гвардіола) через те, як Мессі змінює напрямок. Той факт, що він маленький, означає, що його центр ваги набагато кращий, і йому набагато легше повертатися".

Хіггінботам має власний досвід зіткнення з гравцем, рух якого змушував його відчувати себе настільки далеко від зони комфорту, як він ніколи не відчував.

Було літо 2007 року, і Сток грав з Реалом у передсезонному товариському матчі, протистоявши з Хіггінботамом іспанському нападнику Раулю. "Я подивився на нього і подумав: "Він не найшвидший, не неймовірно фізично". Але він був абсолютною легендою, яка забивала голи, допомагала партнерам, будь то на національному чи міжнародному рівні. І я подумав: "Що це (що робить його успішним)?".

"Я витратив 70 хвилин на його оцінку, і це було смішно. Ви на секунду відводили від нього погляд, щоб подивитися на події на полі, поверталися, а його вже не було. Я поняття не мав, де він. Я ніколи не почувався так некомфортно на полі, як коли протистояв йому. Усе було пов’язано з його рухом".

Доду погоджується, що низький центр ваги Мессі є плюсом. Йому не тільки легше крутитися, але й "важко штовхатися". Фізично аргентинський капітан також має "чудові гальма", каже Доду, "тому він може зупинятися так само швидко, як і йти".

Але "апаратне забезпечення" Мессі — це лише одна частина рівняння, пояснює він: "Коли ми розглядаємо силу, міць, швидкість та інтенсивні дії, ми завжди говоримо про програмне та апаратне забезпечення. Обладнання — це багато в чому про м’язи, суглоби та фізичні риси. Програмне забезпечення – це мозкове сприйняття, дії та прийняття рішень".

"Програмне забезпечення" Мессі — це те, що часто дає йому фору проти тих, хто фізично повинен мати перевагу над ним.

"Він чудово вміє поєднувати свої здібності сканування, щоб передбачати мікрорухи суперника та реагувати на них", — каже Доду. "Він часто проходить крізь оборону на максимальній швидкості, провокуючи їх, як червоний плащ для бика, а потім прискорюється, коли вони "кусають".

"Робота на швидкості нижче максимальної також означає, що щоразу, коли йому потрібно накрутити людей, він має можливість втекти — наприклад, раптово перемикає передачі вгору або вниз".

Нейронна система є третьою частиною цього рівняння, і Доду пояснює — це те, що з’єднує програмне забезпечення гравця з його апаратним забезпеченням.

Для колишнього тренера національної збірної Іспанії Роберта Морено, який три роки працював з Мессі як помічник головного тренера Барселони Луїса Енріке, саме ця роль ставить Мессі на інший рівень, ніж його численних суперників, незалежно від того, скільки фізичних переваг вони можуть мати над опонентами.

"Він схожий на Матрицю", — каже Морено. "Ви пам’ятаєте ту сцену, де персонаж рухається своїм тілом, а всі кулі летять повільно? Для мене Мессі так грає. Усе відбувається в його голові повільніше, ніж у решті світу".

"Тож це нормально, що він може протистояти Гвардіолу і змусити його відчути себе маленьким хлопчиком, який грається з дорослим. Те саме він робив у минулому проти Жерома Боатенга в Лізі чемпіонів (коли Барселона обіграла мюнхенську Баварію з рахунком 3:0 у першому матчі півфіналу сезону-2014/15, Мессі забив двічі, а Боатенг в один момент був настільки збентежений, що розбився об газон, як зрубане дерево) та інші видатними гравцями".

"Це тому, що він думає швидше за інших. І він може робити те, що думає. Я не був професійним гравцем, але іноді, коли ти граєш, ти думаєш, що збираєшся щось зробити, але ти не можеш зробити те, про що думаєш. Він вміє це робити. У нього є здатність, у нього є координація, гнучкість, щоб рухати своїм тілом, куди він хоче, коли він хоче, і це означає, що він може робити те, що ми бачили проти Гвардіола".

Отже, коли Мессі перебуває в ситуації один на один із захисником, навіть якщо цей захисник може знати, що збирається робити аргентинець, він не в змозі це зупинити — до того моменту, як вони зроблять свій хід, Мессі вже в ярдах попереду.

Про це, каже Морено, свідчить відомий зв’язок між лівим захисником Іспанії Жорді Альбою та Мессі, коли вони були одноклубниками по Барселоні: "Був екшн — коли Мессі отримав м’яч в ​​останній третині поля на правому фланзі, провів м’яч, Альба вибіг на простір, а Мессі просто поклав його саме туди. Після цього Альба поставив крапку".

"Усі команди в Іспанії знали, що ми збираємося це зробити. Але ніхто не зміг це зупинити. Чому – тому що футбол – це знати, що ти повинен робити, але робити це якомога швидше.

"З іншими гравцями те ж саме. Ви знаєте, що Кіліан Мбаппе збирається вийти один на один з вами. Він буде бігти швидше за вас і може зробити навіс. Ви це знаєте, але він робить це так швидко, що неможливо зупинити".

"Те ж саме з Мессі. Але з ним важче. Тому що ви знаєте: "Гаразд, Мбаппе буде бігти то з правого, то з лівого боку". Я це знаю. Я можу передбачити і спробувати його зупинити. Але ви не знаєте, що збирається робити Мессі. Тому що він може йти ліворуч, праворуч, ззаду, передавати м’яч... у нього є стільки варіантів вибору, і він робить це швидко, що неможливо зупинитися".

І все ж він поєднує цю ін’єкцію швидкості з повільним рухом більше, ніж багато інших гравців".

"Він робить це, тому що знає, що йому 35 років, і він не в змозі повторити дії, які вимагають великих зусиль, як він робив у минулому", — каже Морено. "Тож він ходить, чекаючи моменту, щоб отримати м’яч у правильному місці та віддати пас, або виконати дію, яка дає їм можливість забити".

"Поки здається, що він ходить, він весь час повертає голову і аналізує, що відбувається. Він грає матч, аналізуючи всіх суперників, які є перед ним, і намагаючись знайти слабкі місця. Для мене це неможливо для решти гравців".

І саме цей процес Хіггінботам називає справжнім "генієм" Мессі.

"Ми всі знаємо, наскільки він добре володіє м’ячем, але не менш важливим є те, що він робить до того, як отримає м’яч", — каже він.

"Подивіться на моменти, коли він отримує м’яч, і зони, в які він приймає м’яч. Він розташувався так, що з першого дотику він може розвернутися і відразу йде на суперника".

"Люди кажуть: "Коли Аргентина без м’яча, він просто ходить". Так, але те, що він робить, це дивиться на гру і думає: "Яка позиція буде найкращою для мене, коли ми виграємо м’яч, щоб я міг подавати м’яч у простір, в якому місці я збираюся бути в достатньому місці, щоб перебувати в змозі розвернутися і бігти в абсолютно іншому напрямку?".

"Багато рішень, які він приймає, коли він без м’яча, роблять його краще, коли він з м’ячем. У цьому геніальність".

"Футбольний інтелект" Мессі є ключовим, пояснює Морено.

"Це інша річ, ніж інтелект "нормальної" людини. Це знання, які ви не можете пояснити. Те саме, якщо я попрошу вас пояснити мені, чому ми говоримо так, як говоримо. Ви не можете це пояснити. Ви навчилися говорити в минулому і зараз говорите, але ви не в змозі пояснити іншій людині, чому ви робите речі так, як ви це робите".

"З футболом теж саме. Футболісти можуть щось робити, але не можуть пояснити, чому вони це роблять. Мессі є максимальним вираженням цієї ситуації. Він знаходить рішення там, де смертні люди не можуть знайти такого роду рішення".

"Ми можемо говорити про статуру, техніку… все. Він неймовірний гравець, але для мене різниця в тому, як він здатний аналізувати футбол, перебуваючи в матчі. Як тренеру, мені легко аналізувати ззовні, сидячи у своїй кімнаті з комп’ютером. Але він робить це всередині матчу. Це одна з великих відмінностей, щоб вважати його найкращим гравцем в історії".

Можливо, саме цей очевидний футбольний інтелект у поєднанні з його статурою може змусити людей відкидати фізичні якості Мессі.

"Він не Кріштіану Роналду, це зрозуміло, — посміхається Морено, — але він сильний — ногами, тілом і всіма частинами верхньої частини тіла".

"Неможливо грати на вищому рівні, якщо ти не сильний. Так, є люди, які сильніші за вас, але ви достатньо сильні, щоб грати там. Якщо ні, то неможливо грати кожні три дні. Це перша відмінність — досягти найвищого рівня, мати фізичну форму, яка дозволяє тобі там грати".

Ще одна частина Мессі, про яку ще не згадувалося, це його спина.

Минулого року під час чемпіонату Європи , колишній півзахисник Манчестер Сіті Яя Туре, вихваляв чесноти гравців, які використовують свої сідниці та стегна, щоб захистити м’яч від суперників, ускладнюючи його від них і надаючи їм більше свободи, щоб вислизнути з тісного простору.

"Я грав з Ліонелем Мессі (вони були одноклубниками по Барселоні), — написав Туре, — і майже завжди на ньому хтось стоїть, коли він намагається вести м’яч, але йому весь час вдається вийти з підкату. Якщо ви правильно використовуєте спину, у вас є більше часу, щоб краще контролювати м’яч і вибратися з тісного простору та людей, які вас тиснуть, що є одним із великих викликів, коли ви граєте в півзахисті в сучасній грі".

Мессі явно навчився максимально використовувати те, що має фізично. Але коли Морено визнає, що, не будучи сильним, неможливо бути "найкращим гравцем в історії", Яя каже, що це набагато менш важливо, ніж те, що у Мессі в голові.

"Справа не в тому, щоб бути сильним", — каже він.

"Якщо ми говоримо про каталонський стиль, ви аналізуєте, що зазвичай виграєте з гравцями, які не здаються сильними: Хаві, Андрес Іньєста — такі гравці. Тому що м'яч біжить швидше, ніж найшвидший гравець у світі".

"Тож незважаючи на те, що фізичні аспекти важливі, є багато гравців, які мають таку статуру, як Мессі або ще краще. Але перевага полягає в тому, щоб мати подібну статуру до найкращих гравців світу, але з іншим способом мислення та бачення футболу, коли ти перебуваєш у матчі".

Саме ця "крапка чарівництва" дозволяє 35-річному Мессі залишати талановитих 20-річних захисників у роздумах, то що ж сталося із ними на найбільших футбольних сценах. Чемпіонат світу це в котрий раз підтвердив.

The Athletic