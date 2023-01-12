Франция

Футболіст оцінив свій перший матч у Франції.

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський оцінив свій перший поєдинок за новий клуб проти Труа у Лізі 1.

Нагадаємо, що українець дебютував за Марсель на 67 хвилині матчу, замінивши захисника Каборе, але отримав миттєву жовту.

"Я щасливий, що зіграв свої перші хвилини і відчув свій перший успіх у Марселі. Думаю, це тільки початок. Мені все ще потрібно працювати.

Розчарований жовтою у дебюті — моєї провини у фолі не було. Я намагався допомогти команді. Рахунок був 2:0, треба було зберегти результат. Тому я намагався захищатись і допомагати своїм одноклубникам.

У кожній грі мені доведеться викладатися по максимуму, дивитися на те, що я зробив не так, працювати на команду і виступати краще в наступній грі.

Почуваюся добре, ми добре попрацювали в грудні в Італії під час підготовки, фізичний стан не буде для мене проблемою", — розповів Маліновський.

Головний тренер Марселя Ігор Тудор висловився щодо матчу проти Труа, згадавши про Руслана Маліновського.