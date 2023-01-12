Україна

Дмитро Кубряк отримав посаду в УАФ.

Арбітр УАФ й військовий медик Дмитро Кубряк отримав посаду заступника начальника відділу забезпечення арбітражу УАФ. Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

"Упевнений, що для команди під керівництвом Лучано Лучі й Нікола Ріццолі таке кадрове рішення стане не тільки професійним підсиленням, але й особистим прикладом для натхнення. Адже всі ми пишаємося хоробрістю нашого арбітра Дмитра, який, будучи також військовим медиком, у березні минулого року поїхав добровольцем в окупований Маріуполь, де допомагав рятувати поранених воїнів і пізніше потрапив у полон рашистів, а після звільнення з полону у вересні повернувся в нашу команду", — зазначив президент УАФ Андрій Павелко.

На новій посаді Дмитро відповідатиме за медичну та фізичну складову в підготовці рефері, а також за тестування та соціально-адміністративний напрям.

Раніше повідомлялося, що УАФ повністю розрахувалася з арбітрами за роботу у 2022 році.