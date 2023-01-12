Франция

Тренер подякував вболівальникам за теплий прийом.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє прокоментував перший матч Мессі за клуб після перемоги на чемпіонаті світу.

"Дякую вболівальникам за те, що вони так зустріли Мессі. Це зігріває його серце. Лео добре відновився, він провів кілька тренувань. Він здається спокійним, легким, у добрій формі.

Очевидно, з Лео та без нього команда грає по-різному. Мені він здався добре готовим фізично. Я розмовляв з ним у перерві та по ходу матчу, щоб дізнатися, як він почувається.

Він почував себе добре. Для нього було важливо знову зіграти, а для команди – повернути Лео до центру нашої гри. Ще краще те, що він зміг відіграти весь матч", – заявив головний тренер ПСЖ.

Нагадаємо, ПСЖ обіграв Анже в матчі Ліги 1, а Мессі відзначився голом.