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18-річний хавбек поділився своїми думками перед навчально-тренувальним зборами з "біло-синіми".

Півзахисник київського Динамо Антон Царенко прокоментував вихід із відпустки, а також розповів чого очікує від навчально-тренувальних зборів з "біло-синіми".

"У принципі, щороку ми проходимо однакові медобстеження, не лише перша команда. Вже звикли до них, знаємо, що до чого. У мене все чудово. Офтальмолог навіть сказав, що зір у мене кращий, ніж у всіх.

Звісно, приємно, що я тренуюсь з першою командою. І тут уже лише від мене залежить, як я себе проявлю і що покажу. Вдячний тренерському штабу. Сподіваюся, все буде гаразд. Ми всі відпочили і зараз із новими силами приступимо до роботи.

Повернення Олександра Шовковського? Це легенда клубу. Впевнений, що всім буде приємно попрацювати разом із ним. З нетерпінням чекаю на особисте знайомство.

В Турції як мінімум буде трохи тепліше, ніж у Києві, адже головне – можливість якісно працювати на футбольному полі. Дуже чекаю на контрольні матчі з цікавими суперниками. Збори – фундамент на сезон, без них нікуди. У Києві, напевно, переважатиме бігова робота, без м'яча. Але всі розуміють, що ця робота також потрібна.

До Нового року я рідко займався, аби більше відпочити, більше скучити за роботою. А вже після Нового року почав працювати, щоб привести себе у форму.

Був у Києві та ще з'їздив до рідних до Сумської області. Намагався провести більше часу з ними. Дякувати Богу, вони не постраждали. Звісно, навесні вони теж бачили танки та іншу військову техніку, поруч стріляла артилерія, але все обійшлося", - наводить слова Царенка прес-служба клубу.

Раніше стали відомі перші спаринг-партнери Динамо на зборі в Туреччині.