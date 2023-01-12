Україна

Ветеран команди вважає, що молодь розвивається в правильному напрямку.

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов розповів про підготовку до другої частини сезону. А також підбив підсумки осіннього відрізка кампанії 2022/23.

"Вже готові працювати на повну. Потроху втягуємось. Було трошки бігової роботи, воротарі працювали з тренером по воротарях. У нас теж була дуже хороша робота. У кожного тренера свій підхід. Я вже 20 років, і мені цікаво з кожним тренером працювати.

Ми професіонали. У нас був план. Ми трохи відпочили — 2-3 тижні — а потім почали виконувати завдання тренерів.

Тренерський штаб оголосив нам план на ці збори. На теоретичному занятті був представлений перший збір, представили суперників. Ми вже пів року працюємо з Містером — немає жодних проблем.

Я вірю в молодих гравців. Це вже інший Шахтар. Ніхто не очікував від нас такої гри, як в першій частині сезону. Але я знаю амбіції клубу", — сказав Пятов в інтерв'ю офіційному Youtube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, тренерський штаб та гравці Шахтаря прибули до турецького Белека, де проходитиме стартовий етап підготовки до другої частини сезону. У Туреччині команда проведе 10 днів.