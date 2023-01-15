Франция

Український хавбек висловився про перемогу своєї нової команди над Лор'яном.

У поєдинку 19-го раунду французької Ліги 1 Марсель вдома здобув комфортну перемогу над Лор'яном з рахунком 3:1.

Український півзахисник "олімпійців" Руслан Маліновський поділився емоціями від свого першого матчу на стадіоні Велодром.

"Я дуже задоволений результатом. Після кількох помилок у першому таймі нам вдалося створити простір і забити три голи, ми на правильному шляху.

Я почуваюся добре. Марсель — гарне місто з видом на море, є все, щоб добре працювати. Бачу та відчуваю тут гарні речі", — цитує слова Маліновського La Provence.

Дивитися відео голів та огляд матчу Марсель — Лор'ян ви можете на Football.ua.