Франция

Захисник змінить клуб найближчим часом.

Захисник Інтера Мілан Шкріньяр погодився приєднатися до Парі Сен-Жермен на правах вільного агента вже наступного літнього трансферного вікна, повідомляє видання L’Equipe.

27-річний гравець вже досяг усної домовленості з ПСЖ після того, як відхилив пропозицію Інтера продовжити контракт.

Стверджується, що якщо "нерадзуррі" захочуть продати його в січні, команда Ліги 1 готова заплатити 15 мільйонів євро.

У цьому сезоні Мілан відіграв 25 матчів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Шкрініара претендує представник чемпіонату Англії — Манчестер Юнайтед.