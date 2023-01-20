Захисник змінить клуб найближчим часом.
Мілан Шкрініар, getty images
20 січня 2023, 19:24
Захисник Інтера Мілан Шкріньяр погодився приєднатися до Парі Сен-Жермен на правах вільного агента вже наступного літнього трансферного вікна, повідомляє видання L’Equipe.
27-річний гравець вже досяг усної домовленості з ПСЖ після того, як відхилив пропозицію Інтера продовжити контракт.
Стверджується, що якщо "нерадзуррі" захочуть продати його в січні, команда Ліги 1 готова заплатити 15 мільйонів євро.
У цьому сезоні Мілан відіграв 25 матчів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Шкрініара претендує представник чемпіонату Англії — Манчестер Юнайтед.