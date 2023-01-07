Захисника Інтера може перебратись в АПЛ.
Мілан Шкрініар, getty images
07 січня 2023, 11:59
Манчестер Юнайтед розглядає можливе підсилення захисної ланки в найближчі трансферні вікна.
Як повідомляє видання Mediafoot, "червоні дияволи" зацікавлені в підписанні гравця Інтера Мілана Шкрініара.
У цьому сезоні Мілан відіграв 25 матчів. Його контракт з італійським клубом розрахований до літа 2023 року, тому він може піти вільним агентом.
Манчестер Юнайтед шукає нового захисника в разі можливого відходу Гаррі Магуайра влітку.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер розглядає кандидатуру Каліду Кулібалі в разі літнього відходу Шкриньяра.