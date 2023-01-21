Франция

Захисник очікує на новий виклик.

Захисник Парі Сен-Жермен Преснель Кімпембе розглядає варіанти продовження кар'єри в інших клубах, повідомляє видання L`Equipe.

Французький гравець хоче спробувати свої сили в новому чемпіонаті. Поточна угода Кімпембе з ПСЖ розрахована до літа 2024 року.

Зазначимо, що в цьому сезоні 27-річний гравець відіграв 11 матчів на клубному рівні, в яких результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен визначився із сумою, за яку готовий відпустити Кімпембе.