Захисник очікує на новий виклик.
Преснель Кімпембе. getty images
21 січня 2023, 14:07
Захисник Парі Сен-Жермен Преснель Кімпембе розглядає варіанти продовження кар'єри в інших клубах, повідомляє видання L`Equipe.
Французький гравець хоче спробувати свої сили в новому чемпіонаті. Поточна угода Кімпембе з ПСЖ розрахована до літа 2024 року.
Зазначимо, що в цьому сезоні 27-річний гравець відіграв 11 матчів на клубному рівні, в яких результативними діями не відзначився.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен визначився із сумою, за яку готовий відпустити Кімпембе.