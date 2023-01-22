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Це буде дебютний офіційний матч португальської зірки у Саудівській Аравії.

Сьогодні, 22 січня, відбудеться матч 14 туру чемпіонату Саудівської Аравії, в якому Ан-Наср зіграє проти Аль-Іттіфака.

Тренерський штаб Ан-Насра на чолі з Руді Гарсією вже визначився зі стартовим складом своєї команди, довіривши місце в основі нападнику Кріштіану Роналду.

Для 37-річного португальця це буде дебютний матч у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, Роналду перебрався до Ан-Насру минулої зими, підписавши контракт із зарплатою у розмірі 200 мільйонів євро на рік.