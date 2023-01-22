Німеччина

Дортмундці нарешті виграли після двох поразок поспіль.

В 16-му турі Бундесліги Боруссія Дортмунд приймала Аугсбург. Дортмундці програли два матчі поспіль перед цим поєдинком, а ось їхній суперник не вигравав в чемпіонаті впродовж двох місяців.

Перший тайм закінчився гольовою перестрілкою. На гол Беллінгема відповів Маєр, а на влучний постріл Шлоттербека своєю результативною дією відповів Демірович. 2:2 після першого тайму — що залишало вболівальникам надію на результативне продовження. І воно таки мало місце.

У другій половині зустрічі Байно-Гіттенс вивів Дортмунд вперед, проте новачок Аугсбурга Чоліна зрівняв рахунок. Не встигли гості порадіти голу новачка, як довелось виймати м'яч з сітки власних воріт. Крапку в матчі поставив Рейна — 4:3.

Боруссія підіймається на шосту сходинку, Аугсбург залишився на 15 місці.

Боруссія Д – Аугсбург 4:3

Голи: Беллінгем, 29, Шлоттербек, 42, Байно-Гіттенс, 75, Рейну, 78 — Майер, 40, Демірович, 45 +1, Чоліна, 76

Боруссія: Кобель – Руерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру – Беллінгем, Озджан – Адеємі (Рейна, 70), Брандт (Зюле, 90+1), Мален (Байно-Гіттенс, 70) – Мукоко (Аллер, 62)

Аугсбург: Гікевич – Гумни, Гауелеу, Удуохай, Педерсен – Майєр (Баумгартлінгер, 76), Енгельс, Реджбечай (Чоліна, 76), Варгас (Кардона, 12, Єнсен, 65) – Бєльо (Йебоа, 76), Демірович

Попередження: Педерсен, 45, Кардона, 54, Єнсен, 69, Енгельс, 90+2 — Беллінгем, 84.