Франция

На момент ЧС-2026 Лео виповниться 39 років.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі хоче зіграти за національну команду на чемпіонаті світу-2026, повідомляє L'Equipe.



За інформацією джерела, 35-річний гравець точно планує продовжувати грати за Аргентину, принаймні, до Копа Америка-2024. Також у планах форварда взяти участь на світовій першості у 2026 році, яка пройде у США, Канаді та Мексиці.

Раніше у ЗМІ була інформація, що Мессі близький до продовження контракту з ПСЖ на один рік з опцією продовження ще на один сезон.