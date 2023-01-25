Італія

Коуч римлян навіть помріяв про чемпіонство.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі прокоментував перемогу над Міланом в Серії А.

"Ми не думаємо про чемпіонство, але можемо мріяти про Скудетто. Зараз наше завдання – фокусуватися на кожному окремому матчі. Ми повинні рухатися по сезону крок за кроком.

Гра з Міланом – найкраща за весь час, що я працюю в Лаціо. Якщо ми не втрачатимемо очки в матчах з командами, які виглядають слабшими за нас, то ми зможемо досягти великих успіхів", – резюмував Мауріціо Саррі в коментарі Sky Sport Italia.

Відеоогляд гри Лаціо — Мілан можна подивитись у нас на сайті.