Марокканець готовий змінити клуб.
Аззедін Унахі, getty images
27 січня 2023, 19:00
Півзахисник збірної Марокко та Анже Аззедін Унахі дуже сильно провів минулий чемпіонат світу та привернув увагу інших клубів.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Марсель просунувся в перемовинах та узгодив підписання гравця.
Стверджується, що провансальський клуб заплатить за перехід футболіста 10 мільйонів євро. Тепер сторони домовляються щодо особистих умов для Унахі.
Цього сезону Унахі провів 14 матчів у Лізі 1 за Анже, в яких результативними діями не відзначався.
Нагадаємо, що англійські Лідс та Лестер нещодавно запропонували по 25 млн євро за Унахі, який у цьому сезоні відіграв 15 матчів.