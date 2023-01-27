Франция

Марокканець готовий змінити клуб.

Півзахисник збірної Марокко та Анже Аззедін Унахі дуже сильно провів минулий чемпіонат світу та привернув увагу інших клубів.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Марсель просунувся в перемовинах та узгодив підписання гравця.

Стверджується, що провансальський клуб заплатить за перехід футболіста 10 мільйонів євро. Тепер сторони домовляються щодо особистих умов для Унахі.

Цього сезону Унахі провів 14 матчів у Лізі 1 за Анже, в яких результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що англійські Лідс та Лестер нещодавно запропонували по 25 млн євро за Унахі, який у цьому сезоні відіграв 15 матчів.