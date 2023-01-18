Італія

Функціонер упевнений у підписанні марокканця.

Виступи збірної Марокко на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, де команда Валіда Реграгі дісталась півфіналу змагань та в підсумку посіла четверте місце, не залишились без уваги.

На футболістів "атласних левів" суттєво зріз попит на трансферному ринку під час зимового вікна переходів, тож найближчим часом деякі з них матимуть нагоду змінити клубну прописку.

Зокрема, найбільші шанси на це має півзахисник французького Анже Аззедін Унахі, у чергу за яким уже вишукувались кілька іменитих європейський клубів.

Оскільки французький Парі Сен-Жермен вибув із перегонів відносно нещодавно, то найближче до придбання цього 22-річного виконавця підібрався італійський Наполі.

Спортивний директор "Партенопеї" Крістіано Гвінтолі прокоментував інтерес свого клубу до футболіста з Ліги 1:

"Ми залишаємось оптимістами. Гравець безумовно талановитий, але зараз ми зосереджені на команді та на тому, що відбувається саме сьогодні", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що англійські Лідс та Лестер нещодавно запропонували по 25 млн євро за Унахі, який у цьому сезоні відіграв 15 матчів.