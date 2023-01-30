Франция

Футболіст уже має контракт із парижанами.

Французький Парі Сен-Жермен доволі стримано поводив себе під час поточної зимової трансферної кампанії, дозволивши собі тільки підписати попередню угоду з центральним захисником міланського Інтера Міланом Шкрініаром щодо переходу наступного літа, коли в футболіста завершиться контракт зі "зміями".

Однак потім з’ясувалось, що 27-річний словак побоюється реакції вболівальників міланського клубу на такий розвиток його футбольної кар’єри, тож бажає, аби "червоно-сині" домовились із Інтером ще й про його перехід до закриття зимового вікна.

Однак ПСЖ у цьому питанні демонструє прагматичну позицію — французький колектив запропонував 10 млн євро за захисника, але отримав відмову з оголошенням бажаної компенсації в 20 млн євро.

Парижан такий розвиток подій не влаштовує, тому вони сповістили Інтер, що або сторони зійдуться на сумі менше за 15 млн євро, або міланський клуб узагалі не отримує коштів за відхід футболіста влітку.

У поточному сезоні Шкрініар зіграв 27 матчів, зробивши один гольовий пас.