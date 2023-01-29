Італія

Словацький захисник продовжить кар'єру у Франції

Захисник міланського Інтера Мілан Шкрініар підтвердив інформацію про те, що він підписав контракт із ПСЖ.

"Так, це правда — я підписав контракт із ПСЖ. Чекаю, поки клуби домовляться між собою", — наводить слова Шкрініара журналіст Фабриціо Романо, посилаючись на Futbolsfz.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ мав намір оформити трансфер у січні, але Інтер наполіг на сумі 20 мільйонів євро, тому футболіст домовився про перехід до паризького клубу влітку на правах вільного агента.

Тим не менш, сторони продовжують переговори, щоб 27-річний словак став гравцем ПСЖ цієї зими.

Цього сезону Шкрініар провів 27 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.