Франция

Руслан вибачився перед українцями.

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський прокоментував скандальний епізод, коли він обійняв гравця Монако росіянина Олександра Головіна після матчу Ліги 1 (1:1).

"Я хочу вибачитися перед українцями за відповідь на жест гравця Монако. Я розумію, що краще б я обійшов його стороною, але так сталося, що він підійшов до мене і привітався. Після гри всі гравці тиснуть один одному руку, і я чисто машинально це зробив.

Я розумію, як це важливо для вас в даний момент, але ті образи та хейт за секундну провину, порівняно з тим, що ми робимо для України та українців з початку війни, викликають у мене неприємні почуття та сумніви у вашій щирості, коли ви пишете мені слова підтримки.

В індивідуальному виді спорту я навіть не вийшов би грати проти російського спортсмена, оскільки я повністю підтримую усунення росіян від міжнародних змагань", — написав Маліновський в соцмережі.

До речі, Роксана Маліновська відреагувала на критику Руслана.