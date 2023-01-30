Німеччина

Португалець має шанс на повноцінний трансфер в Баварію.

Баварія орендує захисника Ман Сіті Жоау Канселу з правом викупу. Мова про піврічну оренду португальця.

За інформацією Sky Sports, Баварія матиме право викупу гравця за 70 мільйонів євро після закінчення сезону.

Відзначимо, що після поразки у манчестерському дербі Канселу не потрапляє до стартового складу чемпіона Англії. Останні три гри Ман Сіті він провів на лаві запасних і не вийшов навіть на заміну.

Нагадаємо, раніше Жоау заявляв, що не збирається залишати МС.