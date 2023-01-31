Франция

Захисник перейде у французький клуб влітку.

Парі Сен-Жермен шукав варіанти підсилення оборонної ланки в найближчі трансферні вікна та звернув увагу на Мілана Шкрініара.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, французький клуб зміг домовитись про перехід захисника на правах вільного агента та спробував отримати його вже зараз.

Втім, парижани не змогли запропонувати Інтеру достатню компенсацію. Італійський гранд хотів 20 мільйонів євро, проте ПСЖ був готовий запропонувати лише 15.

У поточному сезоні Шкрініар зіграв 27 матчів, зробивши один гольовий пас.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шкрініар хотів перейти до ПСЖ взимку, побоюючись реакції фанатів Інтера.