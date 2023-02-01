Франция

Французький клуб посилив лінію нападу.

Марсель доволі активно проводив зимове трансферне вікно та завершив його підписанням форварда Браги Вітіньї.

Як повідомляє офіційний сайт провансальців, контракт з 22-річним португальським футболістом підписано на чотири з половиною роки.

Вітінья в цьому сезоні провів 27 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився 13 голами та п'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що талановитий гравець Верони приєднається до Маліновського в Марселі.