Франция

Французи оформили трансфер бразильця.

Ліон оголосив про перехід півзахисника Ботафого Джеффіньо. Про це повідомляється на офіційному сайті "ткачів".

Сума трансферу не оголошується, але французькі ЗМІ повідомляють, що клуб заплатив за гравця 10 мільйонів євро. 23-річний бразилець підписав контракт на п'ять років.

У своєму колишньому клубі він забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі в 26 матчах.

Джеффіньо призваний замінити Тете, якого орендував Лестер.