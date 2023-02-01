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Перші слова Сергія в якості гравця американського клубу.

Захисник збірної України Сергій Кривцов прокоментував свій перехід із Шахтаря в Інтер Маямі.

"Я дуже радий приєднатися до такого топклубу, як Інтер Маямі, і вже готовий стати до роботи. Ця команда бажає досягти великих результатів, і я хочу допомогти їй у цьому. Я з нетерпінням очікую на роботу в новій команді й готовий віддати всі сили на полі та за його межами" — цитує Кривцова офіційний сайт американського клубу.

Нагадаємо, що 31-річний українець підписав із американським клубом повноцінний контракт, розрахований на сезон-2024. Також передбачено можливість продовження угоди ще на один рік.