Англія

Бразилець оформив трансфер в клуб АПЛ.

Лестер на своєму офіційному сайті оголосив про оренду вінгера Шахтаря Тете. Угода з бразильцем діятиме до 1 липня цього року. Потім Тете мусить повернутись в Шахтар.

"Я дуже радий бути тут. Я подивився на поле та стадіон, він прекрасний, і я вже можу уявити, як це буде виглядати з великою кількістю вболівальників. Я сподіваюся забивати багато голів. Сподіваюся, вони всі будуть раді бачити мене в грі", — сказав Тете.

В цьому сезоні Тете відіграв 19 поєдинків за Ліон, в яких відзначився шістьма голами та п'ятьма результативними передачами. У французький клуб Тете перебрався теж на правах оренди після того, як рашисти вторгнулись на територію України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ще один гравець Шахтаря може перебратись в АПЛ - Брайтон готує нову пропозицію щодо Матвієнка.