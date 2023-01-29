Бразилець оформив трансфер в клуб АПЛ.
Тете Кардосо, twitter.com/LCFC
29 січня 2023, 13:38
Лестер на своєму офіційному сайті оголосив про оренду вінгера Шахтаря Тете. Угода з бразильцем діятиме до 1 липня цього року. Потім Тете мусить повернутись в Шахтар.
"Я дуже радий бути тут. Я подивився на поле та стадіон, він прекрасний, і я вже можу уявити, як це буде виглядати з великою кількістю вболівальників. Я сподіваюся забивати багато голів. Сподіваюся, вони всі будуть раді бачити мене в грі", — сказав Тете.
В цьому сезоні Тете відіграв 19 поєдинків за Ліон, в яких відзначився шістьма голами та п'ятьма результативними передачами. У французький клуб Тете перебрався теж на правах оренди після того, як рашисти вторгнулись на територію України.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ще один гравець Шахтаря може перебратись в АПЛ - Брайтон готує нову пропозицію щодо Матвієнка.