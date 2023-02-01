Франция

Для українського захисника це вже друга гра у старті в новому клубі.

Сьогодні, 1 лютого, відбудеться матч 21 туру французької Ліги 1, в якому Ренн на своєму полі прийме Страсбур.

Тренерський штаб гостей вже визначився зі стартовим складом на матч і він вирішив довірити місце у старті українському захиснику Едуарду Соболю.

Для Соболя це вже другий матч в основному складі за французький клуб, до якого він перебрався із Брюгге в зимове трансферне вікно.

Матч Ренн — Страсбур розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Ренн є суперником донецького Шахтаря у плей-оф Ліги Європи.