Франция

Українець перебрався в Лігу 1.

Колишній захисник Шахтаря та Металурга З Едуард Соболь став гравцем Страсбура, повідомляє офіційний сайт французького клуба.

Український футболіст та клуб з Ельзасу підписали угоду на 3,5 роки. Едуард Соболь буде виступати під 77 номером.

Нинішнього сезону Соболь провів 14 матчів на клубному рівні, у яких відзначився одним голом.

Зазначимо, що після 16 матчів Страсбур набрав 15 очок та посідає 16 місце у турнірній таблиці французької Ліги 1.

Нагадаємо, що інший український футболіст у складі Брюгге, Роман Яремчук, може перебратись у Фенербахче.