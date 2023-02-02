Франция

Відбулися чергові матчі 21 туру французького чемпіонату.

Ренн у матчі 21 туру французької Ліги 1 на своєму полі впевнено обіграв Страсбур із рахунком 3:0.

Перемогу команді, яка є суперником донецького Шахтаря по плей-оф Ліги Європи, принесли забиті м'ячі у виконанні Аміна Гуірі та Гели Дуе.

Також зазначимо, що у цьому матчі взяв участь український захисник Страсбура Едуард Соболь, для якого це була друга гра у новому клубі. Він провів на полі 88 хвилин, після чого його замінили.

Після 21 гри у Ренна 40 очок та п'яте місце у турнірній таблиці Ліги 1, а у Страсбура – 15 балів та 18 рядок.

Ренн — Страсбур 3:0

Голи: Гуірі, 3, 21, Дуе, 51.

У ще одній грі ПСЖ в гостях розібрався із Монпельє. Матч закінчився з рахунком 3:1 на користь підопічних Крістофа Галтьє.

У складі парижан голами відзначилися Фабіан Руїс, Ліонель Мессі та Варрен Заїр-Емрі. У господарів єдиний м'яч забив Арно Норден.

Також додамо, що на 10 хвилині Кіліан Мбаппе не зміг реалізувати пенальті — воротар Монпельє вгадав кут та зміг відвести загрозу від своїх воріт.

Таким чином, ПСЖ продовжує зберігати лідерський відрив у п'ять очок від Марселя, де виступає Руслан Маліновський. У Монпельє 20 очок та 14 місце.

Монпельє — ПСЖ 1:3

Голи: Норден, 89 — Руїс, 55, Мессі, 72, Заїр-Емрі, 90+1.