Франция

Український хавбек провів на полі 57 хвилин, після чого його замінили.

Марсель у матчі 21 туру французької Ліги 1 в гостях обіграв Нант із рахунком 2:0.

Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі "провансальців", проте нічим, окрім жовтої картки у середині першого тайму, не запам'ятався. У результаті його замінили на 57 хвилині.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії 29-річного українця у 6,5 балів, що є однією з найгірших оцінок серед усіх гравців Марселя.

Інший портал SofaScore був солідарний зі своїм колегою, виписавши Маліновському – 6,7 балів. Нижче лише в одного футболіста "провансальців".

Після 21 туру Марсель набрав 46 очок та посідає друге місце у французькій Лізі 1, відстаючи від ПСЖ на два бали, але у парижан є гра в запасі. У Нанта 22 бали та 13 рядок.