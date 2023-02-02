Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 1 лютого 2023 року, 22:00.

У рамках двадцять першого туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен грав виїзний поєдинок проти Монпельє, намагаючи при цьому зберегти відрив від переслідувачів на чолі турнірної таблиці.

Команда Крістофа Галтьє могла відкрити рахунок уже на самому початку зустрічі, проте Кіліана Мбаппе спочатку примусили повторно виконати вдалий пенальті, і з другої спроби нападник пробив над воротами.

Уже невдовзі після цього лідер гостей був змушений залишити поле через травму, а незабаром до нього долучився й центральний захисник Серіхо Рамос.

Навіть із кадровими втратами, ПСЖ зумів забити в чужі ворота до перерви, але влучний постріл Ліонеля Мессі скасували через офсайд.

На початку другого тайму таке саме рішення арбітри застосували й до удару Ашрафа Хакімі, але з четвертої спроби своєї команди Фабіан Руїс усе ж таки відкрив рахунок.

Мессі подвоїв перевагу ПСЖ перед фінальним відтинком гри, але в господарів знайшлась відповідь у вигляді голу Арно Нордена. Проте масну крапку в складній зустрічі поставив усе ж таки гравець парижан — юний Заїр-Емері, що став наймолодшим автором голу ПСЖ в Лізі 1.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Монпельє — ПСЖ у Лізі 1:

Монпельє — ПСЖ 1:3

Голи: Норден, 89 — Руїс, 55, Мессі, 72, Заїр-Емері, 90+1

На 10 хвилині Кіліан Мбаппе (ПСЖ) не реалізував пенальті (промах).

Монпельє: Лекомт — Куяте, Жульєн, Естев — Сако (Чато, 85), Леруа (Феррі, 63), Шотар (Норден, 83), Саваньє, Мауасса (Фаяд, 83) — Жермен (Фає, 62), Мавіді.

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Рамос (Саншеш, 32), Мендеш (Бернат, 70) — Перейра — Солер, Вітінья (Заїр-Емері, 70), Руїс — Мессі, Мбаппе (Екетіке, 21).

Попередження: Жульєн — Перейра.