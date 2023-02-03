Франция

Через пошкодження француз пропустив мундіаль у Катарі.

Захисник ПСЖ Преснель Кімпембе відновився після травми, про що повідомляє прес-служба клубу.

27-річний француз приступив до тренувань разом із паризькою кромандою та незабаром зможе повернутися на поле.

Нагадаємо, Преснель отримав травму ахіллового сухожилля в матчі з Брестом 14 листопада, через що не зміг потрапити до заявки збірної Франції на минулий ЧС-2022 у Катарі.

Нинішнього сезону Кімпембе провів 11 матчів, у яких результативними діями не відрізнявся.