Через пошкодження француз пропустив мундіаль у Катарі.
Преснель Кімпембе, ФК ПСЖ
03 лютого 2023, 13:38
Захисник ПСЖ Преснель Кімпембе відновився після травми, про що повідомляє прес-служба клубу.
27-річний француз приступив до тренувань разом із паризькою кромандою та незабаром зможе повернутися на поле.
Нагадаємо, Преснель отримав травму ахіллового сухожилля в матчі з Брестом 14 листопада, через що не зміг потрапити до заявки збірної Франції на минулий ЧС-2022 у Катарі.
Нинішнього сезону Кімпембе провів 11 матчів, у яких результативними діями не відрізнявся.