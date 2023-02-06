Франция

Португалець може перебратись в Лігу 1.

Парі Сен-Жермен розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє видання Le10Sport, чемпіона Франції націлився на півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілву.

Цього сезону португалець провів 31 матч за Манчестер Сіті в яких забив два голи та віддав п'ять гольових пасів.

Контракт між Бернарду Сілвою та "містянами" розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сам португальський півзахисник серйозно розглядає перехід в інший клуб.