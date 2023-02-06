Франция

Лоїк Ремі буде виступати за Брест.

Представник елітного дивізіону чемпіонату Франції Брест підписав контракт з нападником Лоїком Ремі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Угод між французьким клубом та 36-річним гравцем підписано до кінця поточного сезону.

Колишній гравець Челсі в першій половині цього сезону знаходився без клубу, тому не мав ігрової практики на відповідному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що колишній захисник Шахтаря Ісмаїлі увійшов до списку найкращих літніх трансферів Ліги 1.