Німецький клуб оформив підписання новачків.
Келвін Єбоа, офіційний сайт Аугсбурга
18 січня 2023, 12:44
Аугсбург на своєму офіційному сайті оголосив про підписання двох новачків.
До німецького клубу прийшов нападник Келвін Єбоа з Дженоа на правах оренди до кінця сезону з опцією викупу контракту. Також до Аугсбурга приєднався форвард Ірвен Кардона з Бреста. Француз підписав контракт до 2027 року.
В поточному сезоні Єбоа провів 13 матчів за Дженоа і забив один гол. Кардона зіграв 10 матчів, в яких результативними діями не відзначався.
Раніше повідомлялось, що Герта оголосила про покупку форварда Аугсбурга Флоріана Нідерлехнера.