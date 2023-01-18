Німеччина

Німецький клуб оформив підписання новачків.

Аугсбург на своєму офіційному сайті оголосив про підписання двох новачків.

До німецького клубу прийшов нападник Келвін Єбоа з Дженоа на правах оренди до кінця сезону з опцією викупу контракту. Також до Аугсбурга приєднався форвард Ірвен Кардона з Бреста. Француз підписав контракт до 2027 року.

В поточному сезоні Єбоа провів 13 матчів за Дженоа і забив один гол. Кардона зіграв 10 матчів, в яких результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялось, що Герта оголосила про покупку форварда Аугсбурга Флоріана Нідерлехнера.