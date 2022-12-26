Франция

Бразильський захисник швидко та успішно адаптувався до французького футболу після УПЛ.

Колишній захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі увійшов до списку найуспішніших літніх трансферів у французькій Лізі 1.

Видання Foot Mercato представило символічну збірну футболістів, які перейшли у французькі клуби у літнє трансферне вікно.

Нагадаємо, Ісмаїлі минулого літа залишив склад Шахтаря на правах вільного агента та перебрався до Лілля, яким керує колишній наставник "гірників" Паулу Фонсека.

"Повернений Паулу Фонсекою з Шахтаря бразилець швидко адаптувався до Ліги 1. Автор двох голів та двох асистів в 32 роки привносить додатковий технічний штрих у гру команди та мав значний вплив на початку сезону", - йдеться у коментарях видання про Ісмаїлі.

Символічна збірна найкращих літніх трансферів Ліги 1

Воротар: Бріс Самба (Ланс).

Захисники: Бафоде Діакіте (Лілль), Шансель Мбемба (Марсель), Монтасар Талбі (Лор'єн), Ісмаїлі (Лілль).

Півзахисники: Вітінья (ПСЖ), Саліс Абдул Самед (Ланс), Ремі Кабелла (Лілль).

Нападники: Лої Опенда (Ланс), Фоларін Балоган (Реймс), Александр Ляказетт (Ліон).

Раніше Фонсека висловив бажання очолити збірну України.