Нападника збірної Франції та ПСЖ Кіліана Мбаппе було визнано найкращим європейським гравцем за підсумками 2022 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики IFFHS.

Минулого року Мбаппе у складі збірної Франції дістався фіналу чемпіонату світу в Катарі, де поступився Аргентині.

Також IFFHS назвала символічну збірну європейських гравців за підсумками 2022 року, до якої потрапили наступні виконавці: Куртуа (Реал) – Ернандес (Мілан), ван Дейк (Ліверпуль), Гвардіол (РБ Лейпциг), Думфріс (Інтер) – Грізманн (Атлетіко), Де Брюйне (Манчестер Сіті), Модрич (Реал) — Мбаппе (ПСЖ), Голанд (Манчестер Сіті) та Бензема (Реал).

Раніше повідомлялося, що Мессі визнаний найкращим гравцем з Південної Америки за підсумками 2022 року.