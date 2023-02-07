У символічній збірній європейських гравців одразу три представники мадридського Реалу.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
07 лютого 2023, 15:36
Нападника збірної Франції та ПСЖ Кіліана Мбаппе було визнано найкращим європейським гравцем за підсумками 2022 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики IFFHS.
Минулого року Мбаппе у складі збірної Франції дістався фіналу чемпіонату світу в Катарі, де поступився Аргентині.
Також IFFHS назвала символічну збірну європейських гравців за підсумками 2022 року, до якої потрапили наступні виконавці: Куртуа (Реал) – Ернандес (Мілан), ван Дейк (Ліверпуль), Гвардіол (РБ Лейпциг), Думфріс (Інтер) – Грізманн (Атлетіко), Де Брюйне (Манчестер Сіті), Модрич (Реал) — Мбаппе (ПСЖ), Голанд (Манчестер Сіті) та Бензема (Реал).
Раніше повідомлялося, що Мессі визнаний найкращим гравцем з Південної Америки за підсумками 2022 року.