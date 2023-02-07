Франция

У символічній збірній європейських гравців одразу три представники мадридського Реалу.

Нападника збірної Франції та ПСЖ Кіліана Мбаппе було визнано найкращим європейським гравцем за підсумками 2022 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики IFFHS.

Минулого року Мбаппе у складі збірної Франції дістався фіналу чемпіонату світу в Катарі, де поступився Аргентині.

Також IFFHS назвала символічну збірну європейських гравців за підсумками 2022 року, до якої потрапили наступні виконавці: Куртуа (Реал) – Ернандес (Мілан), ван Дейк (Ліверпуль), Гвардіол (РБ Лейпциг), Думфріс (Інтер) – Грізманн (Атлетіко), Де Брюйне (Манчестер Сіті), Модрич (Реал) — Мбаппе (ПСЖ), Голанд (Манчестер Сіті) та Бензема (Реал).

Раніше повідомлялося, що Мессі визнаний найкращим гравцем з Південної Америки за підсумками 2022 року.