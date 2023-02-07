Франция

Також федерація представила символічну збірну гравців з Південної Америки.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS оголосила на своєму офіційному сайті, що нападника збірної Аргентини та ПСЖ Ліонеля Мессі визнали найкращим гравцем Південної Америки у 2022 році.

У минулому році 35-річний аргентинець став чемпіоном світу в Катарі.

Також федерація представила символічну південноамериканську збірну, яка виглядає таким чином: Мартінес (Астон Вілла) — Отаменді (Бенфіка), Тіаго Сілва (Челсі), Ромеро (Тоттенхем) — Де Пауль (Атлетіко), Неймар (ПСЖ), Каземіро (Манчестер Юнайтед), Енцо Фернандес (Челсі) – Вінісіус (Реал), Мессі (ПСЖ) та Альварес (Манчестер Сіті).

Раніше повідомлялося, що в ПСЖ підтвердили переговори з Мессі щодо нового контракту.