Франция

Коуч провансальців добре висловився про українського півзахисника.

Головний тренер Марселя Ігор Тудор розповів, як проходить адаптація Руслана Маліновського у французькому клубі.

"Темп у Лізі 1 вищий, ніж в Італії. Руслан прийшов з Аталанти, яка грає у схожий до нашого стилю футбол. Фізично він добре підготовлений, у нього хороший менталітет, щоб відповідати нашим вимогам гри.

Маліновський може діяти усюди. У нього ще не було часу, щоб повністю адаптуватися", – сказав Тудор.

Раніше повідомлялось, що Маліновський — найкращий гравець матчу з Ніццею у складі Марселя за версією Whoscored.