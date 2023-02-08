Коуч провансальців добре висловився про українського півзахисника.
ІГОР ТУДОР - GETTY IMAGES
08 лютого 2023, 14:22
Головний тренер Марселя Ігор Тудор розповів, як проходить адаптація Руслана Маліновського у французькому клубі.
"Темп у Лізі 1 вищий, ніж в Італії. Руслан прийшов з Аталанти, яка грає у схожий до нашого стилю футбол. Фізично він добре підготовлений, у нього хороший менталітет, щоб відповідати нашим вимогам гри.
Маліновський може діяти усюди. У нього ще не було часу, щоб повністю адаптуватися", – сказав Тудор.
Раніше повідомлялось, що Маліновський — найкращий гравець матчу з Ніццею у складі Марселя за версією Whoscored.