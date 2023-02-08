Україна: Перша ліга

Ексгравець Гірника-Спорт продовжить кар’єру в складі запорізького клубу.

Металург оголосив про підписання українського півзахисника Сулеймана Сейтхалілова. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Сулейман Сейтхалілов – 20 річний півзахисник, який був одним із лідерів Гірника-Спорт. У цьому сезоні у Першій лізі відіграв 11 матчів за команду з Горішніх Плавнів, відзначився одним забитим м’ячем.

У серпні 2020 року перейшов до складу дебютанта української Прем’єр-ліги – Інгулець. Здебільшого грав за юнацьку та молодіжну команди. У першій команді дебютував 21 лютого 2021 року в домашньому матчі з Ворсклою. У сезоні 2021/22 був гравцем основного складу кременчуцького Кременя, що виступав у Першій лізі.