Англія

Схоже, фінансові правопорушення дорого коштуватимуть "містянам".

Манчестер Сіті може жорстоко поплатитися за недотримання правил фінансового фейр-плей, якщо вони були насправді.

Як повідомляє The Telegraph, керівництво Англійської футбольної ліги (EFL) заявило про відсутність з їхнього боку будь-яких підстав для допуску команди, що залишила елітний дивізіон не за спортивним принципом, до участі у своїх турнірах (Чемпіоншип, Ліга 1, Ліга 2).

Після вильоту з АПЛ клуби мають подати заявку, щоб стати членами Чемпіоншипу. EFL не зобов'язана автоматично приймати клуб, що вилетів з вищого дивізіону, оскільки лише 72 команди можуть бути членами EFL.

Нагадаємо, АПЛ опублікувала офіційну заяву, в якій перерахувала понад 100 потенційних порушень "містян" у період із сезону-2009/10 до 2017/18.

Це розслідування тривало чотири роки. Зокрема, вони стосуються звітностей клубу та його доходів.