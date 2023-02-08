Усе залежить від вибору вболівальників.
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08 лютого 2023, 13:58
Завершився черговий місяць зимової частини футбольного сезону, тож організатори національних змагань потрохи починають переходити до визначення найкращих футболістів за звітний період.
Зокрема, у Німеччині знайшлось шість претендентів на почесне звання найкращого гравця січня 2023 року.
– Данільо Доехі (Уніон Берлін) / 3 матчі (Гоффенгайм, Вердер, Герта), 3 голи;
– Крістофер Тріммель (Уніон Берлін) / 2 матчі (Гоффенгайм, Герта), 3 гольові передачі;
– Андре Сілва (РБ Лейпциг) / 3 матчі (Баварія, Шальке, Штуттгарт), 2 голи + 1 гольова передача;
– Ніко Шлоттербек (Боруссія Д) / 3 матчі (Аугсбург, Майнц, Баєр), 1 гол + 1 гольовий пас;
– Юліан Брандт (Боруссія Д) / 3 матчі (Аугсбург, Майнц, Баєр), 2 гольові паси;
– Ніклас Фюллькруг (Вердер) / 3 матчів (Кельн, Уніон Берлін, Вольфсбург), 3 голи + 1 гольовий пас.
Нагадаємо, що аналогічну нагороду за листопад отримав нападник мюнхенської Баварії Серж Гнабрі.
Проголосувати за найбільш гідного, на вашу думку, кандидата можна на офіційному сайті партнерів німецької Бундесліги або нижче в цьому матеріалі.