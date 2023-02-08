Франция

Ігор Тудор вважає, що сильнішого за Кілліана Мбаппе наразі немає.

Головний тренер Марселя Ігор Тудор висловився напередодні матчу з ПСЖ в рамках Ліги 1, а також назвав найсильнішого гравця сучасності.

"З огляду на наш стиль гри, Мбаппе став би чудовою зброєю. Його відсутність – це добре для нас. ПСЖ має інших швидких гравців в атаці. Ми не готуємо особливий план проти Мессі, бо ПСЖ має хороших гравців на кожній позиції.

Зараз Мбаппе – найкращий у світі за всієї поваги до інших гравців. Очевидно, для нас його відсутність стане перевагою, але ПСЖ має інших гравців, здатних змінити хід матчу", – сказав Тудор.

Матч Марсель — ПСЖ відбудеться сьогодні, початок — о 22:10. Слідкувати за поєдинком можна в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.