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Коуч висловився про новий етап кар'єри.

Новоспечений тренер збірної Бельгії Домініко Тедеско прокоментував своє призначення.

"Після першої ж розмови я відчув, що все буде добре. Ми одразу ж були на одній хвилі. Я дуже мотивований і з нетерпінням чекаю на момент, коли стану до роботи.

Призначення тренером збірної Бельгії – це велика честь для мене", – цитує Тедеско сайт Королівської бельгійської футбольної асоціації.

За свою кар'єру Доменіко встиг попрацювати з юнацькими командами Штутгарту та Гоффенгайму, а також основними командами Ерцгебірге Ауе, Шальке та Лейпцига.

Раніше повідомлялось, що після призначення Тедеско на посаду коуча Бельгії серед усіх національних команд у відборі на Євро-2024 без тренера залишається лише збірна України.