Україна

Тривожна ситуація для вболівальників збірної України.

Сьогодні стало відомо про призначення Доменіко Тедеско на посаду головного тренера збірної Бельгії.

Таким чином серед усіх національних команд у відборі на Євро-2024 без тренера залишається лише збірна України.

Нагадаємо, на початку року УАФ оголосила про припинення співпраці з Олександром Петраковим. Пізніше екстренер збірної України очолив команду Вірменії. А тим часом національна збірна України залишається без наставника.

Через півтора місяця, а саме 26 березня, українці мають грати на Вемблі зі збірною Англії у відборі на Евро-2024. Нагадаємо, окрім Англії, Україна проведе матчі проти Італії, Північної Македонії та Мальти.

Головним претендентом на посаду головного тренера збірної України є Сергій Ребров, але у фахівця чинний контракт з Аль-Айном.