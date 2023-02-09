Франция

Капітан парижан прокоментував виліт із Кубку Франції.

Парі Сен-Жермен напередодні зазнав поразки під час гостьового протистояння в рамках 1/8 фіналу Кубку Франції проти Марселя.

Марсель — ПСЖ 2:1 Відео голів та огляд матчу Кубку Франції

Капітан "червоно-синіх" Маркіньйос після завершення зустрічі прокоментував події на футбольному полі.

"Ми знали, що суперники будуть потужно пресингувати, і тому нам не вдавалось швидше проходити повз їхні лінії захисту.

ПСЖ припустився кількох помилок, які дорого нам коштували. Ми знаємо, що повинні додавати, покращувати власну гру.

Ця поразка дуже болюча, тому що це — кубковий матч проти нашого найбільшого суперника. Ми хотіли повернутись до Парижу з перемогою та кваліфікацією до наступного раунду.

Натомість ми повинні працювати краще та рухатися вперед. ПСЖ зазнав поразки, тож треба стулити пельку", — заявив бразильський виконавець.

Наступний матч ПСЖ зіграє в гостях проти Монако 11 лютого.