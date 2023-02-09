Україна

Керманич Шахтаря прокоментував перемогу на зборах.

Донецький Шахтар напередодні завершив програму тренувальних зборів у Туреччині перемогою над боснійський Сараєво (4:0).

Шахтар — Сараєво 4:0 Відео голів та огляд матчу 08.02.2023

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Такі перемоги завжди є позитивом перед важливими матчами. Важливо, що ніхто не випав через травму, бо ми мали кілька проблем на цих зборах — це невеличкі ушкодження, віруси, температура, що вибивають з ритму.

Тому ми дуже рідко були в повному складі, і це позначалося на тренувальному процесі, де маємо до поєдинків чемпіонату, до Ліги Європи набрати ту форму, яку хочемо мати.

Але в останні дні ми зібралися, стабілізувалися, і ця гра показала, що через емоції ми провели останню перевірку перед Ренном, відчули смак перемоги і впевнено підійшли до останнього мікроциклу у Варшаві, де ще готуватимемося до Ренна.

Можу бути задоволений енергією команди, структурою, забитими м’ячами, комбінаторикою. Звісно, є ще тиждень, аби попрацювати над певними сегментами, та я думаю, що ми підготуємося дуже добре до Ренна.

Зокрема, Лассіна Траоре готовий до матчу проти Ренна. Це очевидно. Ви можете порівняти його гру в чемпіонаті і зараз: він активно бере участь у розвитку командних дій, має більше впевненості, частіше потрапляє в зони, де є небезпечним для опонента.

Ті властивості, що він має, для нас є дуже важливими, адже можемо зіграти в пас на третього через нього, він може сам прийняти м’яч, розвернутися, віддати передачу чи забити гол. Це форвард, безсумнівно, дуже високої якості. Мусимо трошки ще почекати, хоча я дуже задоволений його прогресом. Абсолютно переконаний, що це буде найкраще підсилення для нашої команди, тим більше коли він набуде форми.

Ми чекали, адже знаємо його якості. Але після травми йому справді було важко, і зараз я дуже радий, що він забив і активно брав участь у командних діях.

Шведа також чекаємо на полі, бо це — топвінгер для нас, для нашої гри. Особливо в тій структурі, у позиційних діях, коли ми граємо через пас на третього, то наші вінгери мають бути топрівня. На жаль, Швед ще відчуває болі. Можливо, буде через 15–20 днів. Мусимо зараз навчитися жити без таких вінгерів, які дійсно можуть зробити різницю на футбольному полі, але наразі шукаємо альтернативу.

Зубков — це ще один топ, який дає нам велику альтернативу в плані атаки. Діма Криськів може закрити ту зону, хоча в нього не вінгерські характеристики в грі один в один, у захопленні простору, але через його майстерність, через інтелект ми можемо заспокоїти гру, розгорнути, можемо комбінаційно дістатися останньої третини.

Як ви побачили, то це теж не так просто робити, хоча цей опонент і не є Ренном. Але твоя ідея не зникає нікуди. Тож знаю, що він може бути краще, краще за показниками здоров’я. Чекаємо на Шведа з нетерпінням, бо знаємо, що він нам дав, особливо в матчі з Лейпцигом показав, наскільки може допомогти. Але маємо звикнути, що його поки що немає, і чекати.

Діма Криськів теж показав солідність, ментальність, поки він не грав. Він може допомогти команді, що й показав в останніх іграх, — через свої асисти, через майстерність у забитих м’ячах. Насправді, після зборів можемо сказати, що це — бойова одиниця, яка може грати у складі на тій позиції, що звільнив Мудрик.

Є ще Ваня Петряк, звісно, але він теж виходить після невеличкої травми, тому й не грав зараз. Також є Топалов на позиції латераля, який через нашу гру, особливо в УПЛ проти закритих суперників, діє на вінгерській позиції, добре захоплює простір, має гарний простріл і дуже високу швидкість.

Сподіваюсь, він зможе допомогти створити гарну конкуренцію Михайліченку, щоб Богдан не думав, що він один, і ще додав на 100%, аби не втратити своє місце на позиції лівого латераля. Є й Козік — молодий хлопець, який зіграв латераля і має фізичні якості, щоб через ігри набирати. Це важливо, бо його фізичні дані відповідають рівню Шахтаря", — заявив хорватський фахівець.

Матч проти Ренна відбудеться 16 листопада, о 19:45.