Страсбур на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Фредерік Антонетті.

Своє перше тренування з футболістами французького клубу 61-річний француз проведе сьогодні, 14 лютого.

До цього Фредерік очолював Бастію, Гамбу Осаку, Сент-Етьєн, Ніццу, Ренн, Лілль та Метц.

Після 23 турів Страсбур, у якому виступає українець Едуард Соболь, набрав 18 очок та посідає 17 місце у турнірній таблиці Ліги 1.