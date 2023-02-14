Перше тренування під керівництвом нового наставника відбудеться сьогодні.
Фредерік Антонетті, ФК Страсбур
14 лютого 2023, 09:57
Страсбур на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Фредерік Антонетті.
Своє перше тренування з футболістами французького клубу 61-річний француз проведе сьогодні, 14 лютого.
До цього Фредерік очолював Бастію, Гамбу Осаку, Сент-Етьєн, Ніццу, Ренн, Лілль та Метц.
Після 23 турів Страсбур, у якому виступає українець Едуард Соболь, набрав 18 очок та посідає 17 місце у турнірній таблиці Ліги 1.