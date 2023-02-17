Україна

До вашої уваги черговий матч зимового турніру Winter Cup у Туреччині.

Сьогодні, 17 лютого, рівненський Верес проведе черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині у рамках підготовки команди до другої половини сезону.

Матч проти естонської Левадії проходитиме у рамках третього туру зимового турніру Winter Cup.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 18:30 за київським часом.

Онлайн трансляція:

Зазначимо, що Верес вже втратив шанси на перемогу в турнірі, оскільки до цього двічі поступився у серіях післяматчевих пенальті. Кривдниками команди Юрія Вірта виступили Полісся та Ворскла.