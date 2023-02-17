Іспанія

Іспанець має шанс зіграти проти Реала.

В матчі Ліги Європи Барселона — Манчестер Юнайтед півзахисник "блауграни" Педрі отримав травму та був замінений ще в першому таймі.

Пресслужба каталонського клубу повідомила, що ранкове обстеження підтвердило у Педрі травму задньої поверхні стегна правої ноги.

За інформацією Mundo Deportivo, хавбек пропустить 6 ігор і має відновитись до матчу з Реалом у чемпіонаті Іспанії 19 березня. Але він не зможе взяти участі в матчі Кубка Іспанії проти Реала, який відбудеться 2 березня.

Нагадаємо, що Барселона і МЮ розписали мирову в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Відео голів та огляд матчу дивіться на нашому сайті.