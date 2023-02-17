Україна

УАФ опублікувала заяву після рішення Печерського суду у справі Андрія Павелка.

Українська асоціація футболу на своїй сторінці у Facebook опублікувала заяву з приводу інформації про те, що президента УАФ Андрія Павелка усунуто з посади рішенням Печерського суду.

"Опублікована в ЗМІ інформація про відсторонення Президента УАФ Андрія Павелка від займаної посади на один місяць є маніпулятивною та не відповідає дійсності.

Андрій Павелко продовжує виконувати обов’язки Президента УАФ до набрання відповідним рішенням суду законної сили. Саме такий порядок виконання рішення встановив суддя Печерського суду за підсумками розгляду клопотання прокурора.

Таким чином, до закінчення апеляційного розгляду такої справи Андрій Павелко уповноважений виконувати свої обов’язки на посаді Президента УАФ.

Оскарження ж сьогоднішньої ухвали Печерського суду вже скеровано до апеляційної судової інстанції. Також розпочато роботу з підготовки позовних заяв до Європейського суду з прав людини.

Вказане рішення Печерського суду не матиме жодних правових наслідків для діяльності Української асоціації футболу, а тому, очевидно, що спрямоване воно виключно на дискредитацію керівництва асоціації та українського футболу в цілому, зокрема, і в очах міжнародної футбольної спільноти напередодні виборів членів Виконкому УЄФА.

Це рішення є абсолютно необґрунтованим та грубо суперечить Статутам УЄФА та ФІФА, які безапеляційно забороняють втручання місцевих судів у роботу національних футбольних організацій.

Поява цього незаконного та юридично безпідставного рішення Печерського суду є чітким підтвердженням того факту, що тиск на керівництво асоціації через підконтрольні правоохоронні органи здійснюється окремими особами штучно в інтересах, зокрема, "країни 404", яка прагне позбавити Україну представництва в УЄФА.

Додамо, що попри всі прояви тиску та диверсій, президент УАФ Андрій Павелко став єдиним офіційним кандидатом від України на виборах членів Виконкому УЄФА", — йдеться у повідомленні УАФ.

Раніше повідомлялося, що УЄФА оштрафував УАФ на 20 тисяч євро за поведінку вболівальників на матчі ЧЄ-2022 з футзалу проти росії.